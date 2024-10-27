Москва, 27 октября, 2024, 15:17 — ИА Регнум. Министерство обороны РФ рассматривает и будет предлагать различные варианты ответа на возможные удары дальнобойным оружием по территории России, заявил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину президент Владимир Путин.

Евгений Епанчинцев/ТАСС

Такие атаки технически могут наноситься только военнослужащими стран НАТО, а не Украины, подчеркнул глава государства.

«Мы должны будем на это соответствующим образом реагировать. Как реагировать, когда, где конкретно — об этом пока рановато говорить. Разумеется, наше военное ведомство над этим думает и будет предлагать различные варианты ответов», — сказал президент.

Он также выразил надежду, что руководители стран услышали предупреждение России о том, каким будет ответ на такие удары.

Как сообщало ИА Регнум, в мае руководители киевского режима обратились к Белому дому с просьбой снять ограничения на использование американского оружия для ударов по территории России. Аналогичные обсуждения идут и в ряде европейских стран.

13 сентября Путин назвал подменой понятий обсуждения о разрешении ВСУ применять высокоточное оружие для ударов вглубь России. В действительности страны НАТО обсуждают, будут ли напрямую участвовать в конфликте с РФ, отметил президент. Он подчеркнул, что Россия будет принимать решения, исходя из тех угроз, которые возникнут перед ней.

25 сентября президент предложил обновить ядерную доктрину России. Агрессия против РФ со стороны неядерного государства, но с участием или при поддержке ядерного государства будет рассматриваться как их совместное нападение. Кроме того, нападение на Россию с использованием обычного оружия также может повлечь за собой ядерный ответ, если возникнет критическая угроза суверенитету.