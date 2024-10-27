Москва, 27 октября, 2024, 15:28 — ИА Регнум. Руководителю СК России Александру Бастрыкину доложат о ходе расследования уголовного дела, возбуждённого по факту побега заключённых из колонии № 2 в Липецке. Об этом сообщает 27 октября пресс-служба ведомства.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко Александр Бастрыкин

«Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Липецкой области Шаповалову Е. В. доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — говорится в сообщении.

В отношении должностных лиц колонии возбудили уголовное дело по статье о халатности (ст. 293 УК РФ). Предполагается, что они не исполняли обязанности должны образом, из-за чего вечером 25 октября шестеро заключённых сбежали через подкоп.

Как сообщало ИА Регнум, о побеге шести заключённых из ИК-2, расположенной по улице Ковалёва в Липецке, утром 26 октября информировал губернатор области Игорь Артамонов. Двоих беглецов вскоре нашли вблизи посёлка Улусарка, ещё двоих задержали в Тамбовской области. В Сети появились кадры операции. К вечеру в частном секторе села Петровское Липецкой области задержали пятого заключённого, шестого продолжают искать.

Выяснилось, что план побега осуждённые разрабатывали несколько месяцев. В общей сложности они прорыли два туннеля длиной 65 метров. В день беглецы продвигались примерно на 30 сантиметров, работая самодельными лопатами. Землю от подкопа смывали в канализацию.

Через подкоп беглецы смогли выбраться на территорию бетонного завода. Там они срезали со своей формы светоотражающие ленты, чтобы не привлекать лишнего внимания, после чего добрались до определённой точки и разошлись по разным сторонам.