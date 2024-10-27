Москва, 27 октября, 2024, 15:12 — ИА Регнум. Россия заинтересована в сотрудничестве с Китаем в сфере кино, особенно с учётом того, что российские режиссёры снимают очень красиво, заявил президент России Владимир Путин.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Было бы правильно познакомить зрителей с этой историей совместной. Наши деятели искусства снимают очень красиво, на самом высоком уровне. Если объединить усилия с Китаем, мог бы получиться очень хороший продукт, и РФ заинтересована в этом, потому что китайский рынок очень большой. Это просто очень интересная, полезная и выгодная работа для наших кинематографистов», — рассказал он журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Путин уточнил, что председатель КНР Си Цзиньпин предложил, чтобы российские и китайские кинорежиссёры работали друг с другом плотнее.

Как передавало ИА Регнум, в сентябре в Москве открылся кинопарк «Москино». Его площадки и декорации позволят снимать более 200 фильмов в год. Решение о строительстве кинопарка «Москино» принял мэр столицы Сергей Собянин по итогам встречи с кинематографистами в 2019 году. В «Москино» появится культурно-деловой центр с кинозалами, гостиничные комплексы для киносъемочных групп и посетителей, концертная и фестивальная площадки, административно-бытовые корпуса и офисные помещения.

30 сентября в Сочи открылся фестиваль «Кинобраво», в первый его день прошла мировая премьера картины российского режиссера Константина Худякова «Я начинаю видеть свет». Фильм снят в США, главные роли в нем исполнили популярные американские актеры Джек Хьюстон и Эбби Корниш. Это демонстрирует, что кино — вне политики и оно умеет объединять людей из самых разных уголков мира. В фестивале участие приняли более десяти стран мира.