Петропавловск-Камчатский, 27 октября, 2024, 14:49 — ИА Регнум. В Камчатском крае ввели чрезвычайную ситуацию (ЧС) регионального характера из-за вспышки птичьего гриппа, сообщил министр по ЧС региона Сергей Лебедев в соцсети.

Владимир Вяткин/РИА Новости

«По распоряжению местного губернатора на территории Камчатского края введена чрезвычайная ситуация регионального характера, связанная с обнаружением на птицефабрике «Пионерская» высокопатогенного гриппа птиц. Режим ЧС распространился на Елизаветинский район и Петропавловск-Камчатский городской округ», — говорится в сообщении.

Министр уточнил, что все необходимые действия по локализации ситуации уже предпринимаются правительством региона.

Как передавало ИА Регнум, в июне Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила о первом случае заражения человека вирусом птичьего гриппа A (H5N2), который был выявлен в Мексике. Речь идёт о первом лабораторно подтверждённом случае заражения человека во всём мире.

ВОЗ пояснила, что 17 апреля у больного поднялась высокая температура, появились затруднённость дыхания, диарея, тошнота и общее недомогание. В больницу он обратился 24 апреля и в тот же день скончался из-за осложнений, вызванных его состоянием.

Вирус птичьего гриппа мог бы претендовать на звание «возбудителя следующей пандемии», заявил в январе 2024 года вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.