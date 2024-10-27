Москва, 27 октября, 2024, 14:34 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на предстоящей неделе примет участие в церемонии спуска на воду нового атомного ледокола, сообщил тележурналист ВГТРК Павел Зарубин.

Алексей Никольский/РИА Новости Президент РФ Владимир Путин

Кроме того, российский лидер обратится к съезду Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР), проведёт совещание с членами правительства и Совета безопасности РФ, уточнил журналист.

Как передавало ИА Регнум, Путин на встрече со СМИ стран БРИКС сообщил, что у России есть ледокольный флот, которого в мире больше ни у кого нет. Он уточнил, что в РФ семь атомных и 34 дизельных ледокола очень высокого класса, а также строится ледокол-лидер, который будет колоть лёд любой толщины и работать круглогодично. Он добавил, что Северный морской путь является глобальным маршрутом, к которому проявляют большой интерес многие страны — члены БРИКС.

18 октября Путин на пленарном заседании делового форума БРИКС заявил, что Россия работает над развитием Северного морского пути, расширяет ледокольный флот, модернизирует спутниковые группировки. Он добавил, что также строятся новые автомобильные и железнодорожные сети для обслуживания Севморпути. Кроме того, международный транспортный коридор «Север — Юг» обеспечил логистику между Персидским заливом и российскими северными портами.

Путин в феврале пригласил зарубежные логистические компании пользоваться Севморпутём для перевозки грузов. Он отметил, что по итогам 2023 года по этому маршруту доставили 36 млн т грузов, что в пять раз больше, чем рекордный показатель во времена СССР.