Липецк, 27 октября, 2024, 14:23 — ИА Регнум. Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности после побега заключённых из колонии ИК-2 в Липецкой области, сообщила 27 октября пресс-служба СК.

Евгений Епанчинцев/ТАСС

По версии следствия, шестеро осуждённых сделали подкоп и вечером 25 октября совершили побег, напомнила пресс-служба.

«Следствие полагает, что это стало возможным из-за ненадлежащего исполнения сотрудниками колонии своих должностных обязанностей», — сказано в сообщении.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил руководителям управления комитета по региону доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах, добавила пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, о побеге шести заключённых стало известно утром 26 октября. Беглецов разыскивают сотрудники МВД, Росгвардии, ФСБ и ФСИН. Заключённые выбрались через подкоп. УФСИН начало служебную проверку.

Среди бежавших заключённых есть граждане Узбекистана, сообщали «Известия». Один из преступников получил срок за изнасилование несовершеннолетнего, ещё двое — за производство и распространение наркотиков, отмечалось в публикации.

Пятеро из шести беглецов задержаны. Некоторые из них при аресте оказали сопротивление.

Заключённые готовили побег более полугода, сообщал Telegram-канал Shot со ссылкой на информированный источник. По этим данным, ещё в марте злоумышленники похитили инструменты в мастерской колонии. Пропажу инструментов обнаружили, но найти их не смогли, отметил источник издания. Источник Telegram-канала «112» рассказал, что для маскировки подкопа заключённые смывали землю в канализацию.

Чтобы пресекать преступления в тюрьмах, необходимы люди, которые отреагируют на подготовку к совершению злодеяния, отметил ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Михаил Захаров. В условиях же текущей недоукомлектованности штатов не так легко уследить за теми, кто и за решеткой не прекращает заниматься противозаконной деятельностью, отметил эксперт.