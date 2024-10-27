Казань, 27 октября, 2024, 14:20 — ИА Регнум. Заявление кандидата в президенты США Дональда Трамп о том, что он якобы в разговоре с российским лидером Владимиром Путиным угрожал ударить по Москве, необходимо рассматривать в контексте избирательной кампании в Соединённых Штатах Америки, заявил глава МИД России Сергей Лавров в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

Global Look Press/Ron Sachs — CNP for NY Post/Consolidated News Photos Дональд Трамп

По мнению российского министра, кандидаты в президенты США в данный момент сконцентрированы на поиске тезисов, способных повлиять на избирателей в свою пользу.

«Сделано это было, очевидно, в контексте избирательной кампании, и комментировать мне это не хочется», — добавил Лавров.

Как передавало ИА Регнум, Трамп в интервью The Wall Street Journal заявил, что якобы угрожал российскому президенту нанести удар по Москве в случае, если Россия будет «преследовать» Украину. По словам экс-президента, он пояснил Путину, что не хотел бы так поступать, поскольку у них сложились хорошие отношения, но придётся, так как иного выбора ему бы не осталось. Когда, где и при каких обстоятельствах мог состояться подобный разговор, Трамп не поделился.

На пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани Путин, комментируя высказывание Трампа, отметил, что не припоминает такого разговора. Сейчас в США в разгаре предвыборная кампания, и всерьёз относиться к подобным высказываниям кандидатов не стоит, сказал тогда президент РФ. Угрожать России бессмысленно, её это только взбадривает, добавил Путин.

В свою очередь политолог-американист, ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с ИА Регнум отмечал, что Трамп пытается казаться сильным лидером, заявляя, что угрожал Путину. По словам Блохина, факт этого разговора ещё надо доказать, так как трудно вспомнить какие-либо события, которые могли послужить поводом для таких угроз. Эксперт считает, что такие заявления можно смело ставить в один ряд с обещаниями республиканца завершить конфликт на Украине за 48 часов.