Москва, 27 октября, 2024, 14:13 — ИА Регнум. Российские бойцы с помощью барражирующего боеприпаса «Ланцет» уничтожили замаскированный в лесополосе Харьковской области самоходный миномёт «Тюльпан» Вооружённых сил Украины. Об этом 27 октября проинформировал официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Алексей Коновалов/ТАСС

«Прямым попаданием барражирующего боеприпаса «Ланцет» самоходный миномёт «Тюльпан» ВСУ был уничтожен», — сказано в сообщении Минобороны.

По данным оборонного ведомства, огневую позицию самоходного миномёта обнаружили средства воздушной разведки одного из подразделений группировки войск «Север».

20 октября стало известно, что ВС России нанесли удар по цехам производства, местам подготовки и запуска украинских беспилотников в Сумской и Харьковской областях. Также авиацией ВКС РФ, ударными дронами, ракетными войсками и артиллерией поражены пункты временной дислокации иностранных наёмников украинской армии.

19 октября ИА Регнум передавало, что российские военные уничтожили барражирующим боеприпасом «Ланцет» танк ВСУ в Сумской области. Поражение цели было зафиксировано на кадрах объективного контроля. После прилёта снаряда была видна детонация.

В тот же день ВС России нанесли удары по аэродромам, а также объектам топливной и энергетической инфраструктуры, используемым ВСУ. Также были поражены скопления живой силы и военной техники украинской армии в 138 районах.