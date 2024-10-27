Казань, 27 октября, 2024, 14:05 — ИА Регнум. Подобные саммиту БРИКС мероприятия способствуют решению глобальных проблем, так как объединяют разные страны. Об этом Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

AP/TASS/Yuki Iwamura

«Я считаю, что все саммиты, на которых происходит единение стран, очень важны, благодаря этому решаются глобальные проблемы в мире», — сказал генсек ООН на видео, опубликованном 27 октября в Telegram-канале Зарубина.

Он отметил, что был очень впечатлён посещением Казанского кремля. По словам Гутерриша, это «великолепное чудо света».

Как сообщало ИА Регнум, Гутерриш прибыл в Казань 23 октября. Он выступил на пленарном заседании в формате «БРИКС+/аутрич» и встретился с российским президентом Владимиром Путиным. В частности, обсуждая обстановку на Ближнем Востоке, лидеры сошлись во мнении, что необходимо полностью остановить огонь в секторе Газа и Ливане, а также исключить дальнейшую эскалацию. Другими темами встречи были работа ООН и ситуация вокруг Украины.

Источник в российском МИД сообщил, что в ходе встречи с Путиным Гутерриш, говоря о конфликте на Украине, заявил о приоритете принципа территориальной целостности государств, а президент России напомнил ему, что право наций на самоопределение указано в Уставе ООН раньше. В документе также говорится о необходимости соблюдения прав человека вне зависимости от расы, пола, языка и религии, а киевский режим полностью игнорирует эти нормы в отношении русскоговорящего населения Украины, как прежде игнорировал эти права жителей Донбасса, добавил источник.