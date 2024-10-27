Тамбов, 27 октября, 2024, 14:11 — ИА Регнум. Двоих преступников, сбежавших из липецкой ИК-2, смогли задержать в Тамбовской области благодаря усилиям местного таксиста и участкового, сообщил Telegram-канал «112».

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

«Один из преступников пытался вломиться в дом к женщине, это увидел таксист, Тимур Мустафаев. Он заблокировал беглеца своей машиной, потом подошёл к нему и скрутил. В это время второго зека увидел участковый Балакирев, погнался за ним и смог тут же задержать», — указано в сообщении.

Уточняется, что таксист узнал беглецов по опубликованной ранее ориентировке и решил погнаться за ними на своей машине.

Как передавало ИА Регнум, о побеге шести заключённых из ИК-2 утром 26 октября сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Выяснилось, что побег был совершён через подкоп, а сотрудники ФСИН заметили подкоп спустя 15 минут после побега заключённых. После побега заключённых следователи возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц этой колонии.

По данным «112», через выкопанный туннель беглецы смогли выбраться на территорию бетонного завода. Там они срезали со своей формы светоотражающие ленты, чтобы не привлекать лишнего внимания, после чего добрались до определённой точки и разошлись по разным сторонам. Для их розыска и задержания был создан оперативный штаб. Согласно ориентировкам на беглецов, они являются гражданами Узбекистана и Таджикистана. Они были осуждены за изнасилования, в том числе несовершеннолетних, и за хранение наркотиков.

27 октября сообщалось, что в частном секторе села Петровское Липецкой области задержали предпоследнего сбежавшего заключённого. Двоих из шести беглецов нашли вблизи посёлка Улусарка. Ещё двоих беглых зэков вскоре задержали в Тамбовской области, в Сети появились кадры операции.