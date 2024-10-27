Москва, 27 октября, 2024, 13:48 — ИА Регнум. Российская авиация нанесла поражение скоплениям живой силы Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районах 23 населённых пунктов Курской области и в семи районах Сумской области на Украине.

ИЗВЕСТИЯ/Алексей Рамм

«Ударами армейской авиации и огнём артиллерии нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 21-й, 22-й, 41-й, 47-й и 115-й механизированных, 17-й танковой, 82-й и 95-й десантно-штурмовых бригад, 36-й бригады морской пехоты, а также 103-й, 112-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ, 17-й бригады нацгвардии Украины», — говорится в Telegram-канале оборонного ведомства.

Отмечается, что удары были нанесены в районах населённых пунктов Александрия, Викторовка, Гоголевка, Гуево, Дарьино, Зеленый Шлях, Казачья Локня, Колмаков, Кругленькое, Куриловка, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Меловый, Николаево-Дарьино, Никольский, Новоивановка, Новый Путь, Олешня, Плёхово, Свердликово, Толстый Луг и Черкасское Поречное Курской области.

Вместе с этим оперативно-тактическая авиация и ракетные войска нанесли удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 41-й, 47-й, 61-й и 115-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад, 1004-й бригады охраны, а также 101-й, 103-й, 107-й и 129-й бригад территориальной обороны ВСУ и 1-й бригады нацгвардии Украины.

По данным оборонного ведомства, украинские войска были поражены в районах населённых пунктов Басовка, Беловоды, Журавка, Мирополье, Павловка, Стецковка и Сумы.

Как передавало ИА Регнум, ранее Минобороны РФ показало кадры, как экипаж российского истребителя Су-35С сопроводил Су-34 во время выполнения боевой задачи по поражению опорного пункта и живой силы украинских войск в приграничье Курской области. Согласно докладу разведчиков, российская авиация успешно поразила все цели, отметили в Минобороны.

13 октября Минобороны РФ доложило о нанесении удара Су-34 ВКС России по опорному пункту и скоплению личного состава ВСУ в приграничном районе Курской области. Работа по целям велась авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Заданные цели были уничтожены. Также ведомство опубликовало соответствующие кадры. На них видна подготовка экипажа к выполнению работы, а также момент сброса боеприпасов.