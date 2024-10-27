Казань, 27 октября, 2024, 13:44 — ИА Регнум. Комплексному развитию сотрудничества России и Венесуэлы, в том числе в энергетике и военно-технической сфере, были посвящены переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным в Казани, сообщил президент Венесуэлы Николас Мадуро в комментарии журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.

Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро

«Мы обсудили с президентом Путиным усилия по комплексному развитию нашего сотрудничества, включая сотрудничество в энергетике и военно-техническое сотрудничество», — сказал Мадуро на видео, опубликованном 27 октября в Telegram-канале Зарубина.

Венесуэльский лидер отметил, что США навязали и России, и его стране преступные санкции. Это наследие прежнего мира, в котором западные страны хотят доминировать, манипулировать свободой и долларом, а также мешать движению мира вперёд.

Как сообщало ИА Регнум, встреча Путина с Мадуро прошла 23 сентября на полях саммита БРИКС в Казани. Российский лидер подчеркнул, что Москва поддерживает стремление Венесуэлы подключиться к работе этой группы, а также отметил рост и объёмы торговли между странами.

Мадуро заявил, что саммит демонстрирует всему мировому сообществу, что группа БРИКС превратилась в эпицентр нового многополярного мира.