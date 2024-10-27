Москва, 27 октября, 2024, 14:02 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин, находясь в машине с лидерами других стран, ведёт переговоры, а не «смотрит в окошко», рассказал 27 октября журналисту ВГТРК Павлу Зарубину пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Так он ответил на вопрос о причинах «заминки» в ходе визита в Москву президента ОАЭ Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна — уже прибыв в Кремль, главы государств ещё некоторое время не выходили из «Ауруса».

Во время таких поездок в машине всегда присутствует переводчик, отметил Песков.

«Там продолжались переговоры. Дело в том, что когда они ездят в машине, они ж не просто в окошко смотрят. Там ведутся субстантивные переговоры, с ними переводчик в машине. И уже конкретика обсуждается. Просто какой-то сюжет потребовал того, чтобы, не прерываясь, его исчерпывающе объяснить», — рассказал пресс-секретарь президента.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 20 октября в Ново-Огарёво состоялась неформальная встреча Путина и Аль Нахайяна. На следующий день лидеры провели официальные переговоры в Кремле, посвящённые двустороннему сотрудничеству и обсуждению ситуации на Ближнем Востоке. 23 октября президент ОАЭ прибыл в Казань на саммит БРИКС — стран присоединилась к организации 1 января 2024 года.

Попытки Запада вынудить ОАЭ прекратить сотрудничество с Россией не дают никакого результата, ближневосточные партнёры выражают почтение президенту РФ, отметил ранее политолог, член правления Российской ассоциации политической науки, руководитель проектов ЭИСИ Владимир Шаповалов. Путин для Ближнего Востока — один из авторитетнейших политиков, к сотрудничеству с которым стремятся страны арабского мира, добавил эксперт.