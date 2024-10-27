Москва, 27 октября, 2024, 13:21 — ИА Регнум. Российские бойцы впервые уничтожили в зоне проведения спецоперации израильский радиолокационный комплекс ieMHR Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 27 октября проинформировал официальный представитель Министерства обороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Уничтожены станция радиоэлектронной борьбы «Анклав-Н», тактический радиолокационный комплекс ieMHR израильского производства и три полевых склада боеприпасов», — сообщили в Минобороны.

В этот же день оборонное ведомство сообщило, что украинские подразделения впервые потеряли в зоне СВО два бронетранспортёра Viking шведского производства. Кроме того, ВСУ потеряли четыре автомобиля, два 152-мм орудия Д-20, 152-мм гаубицу «Мста-Б», четыре 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковую пушку «Рапира».

Тактические радары ieMHR используются для обнаружения воздушных целей, а также в контрбатарейной борьбе. Израильский радиолокационный комплекс может обнаруживать ракеты, снаряды артиллерии и миномётов, а также беспилотники. Его особенность заключается в том, что он может работать в движении, обеспечивая при этом обработку помех и подавление многолучевого распространения.

26 октября ИА Регнум передавало, что ВС России за сутки нанесли новые удары по инфраструктуре военных аэродромов Украины и местам хранения ударных беспилотников противника. Также удары наносились по скоплениям живой силы и военной техники ВСУ.