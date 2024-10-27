Липецк, 27 октября, 2024, 12:21 — ИА Регнум. Заключённые липецкой исправительной колонии № 2 смывали землю в канализацию для маскировки подкопа. Об этом 27 октября сообщил Tekegram-канал «112».

Муса Салгереев/ТАСС

По данным канала, план побега осуждённые разрабатывали несколько месяцев. Общий метраж подкопа составил 65 м. В день мужчины рыли около 30 см самодельными лопатами. Для маскировки побега землю от подкопа они смывали в канализацию.

По итогу беглецы смогли выбраться на территорию бетонного завода. Там они срезали со своей формы светоотражающие ленты, чтобы не привлекать лишнего внимания, после чего добрались до определённой точки и разошлись по разным сторонам.

Сообщается, что сотрудники ФСИН заметили подкоп спустя 15 минут после побега заключённых. Были подняты все составы, к 10 утра первых беглецов задержали.

Как передавало ИА Регнум, о побеге шести заключённых из ИК-2 утром сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. Для их розыска и задержания был создан оперативный штаб.

Позже в региональном УФСИН уточнили, что преступники воспользовались прорытым туннелем. Согласно ориентировкам на беглецов, они являются гражданами Узбекистана и Таджикистана, осуждёнными за изнасилования, в том числе несовершеннолетних, и за хранение наркотиков.