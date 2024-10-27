Пермь, 27 октября, 2024, 12:28 — ИА Регнум. Кот по кличке Крошик, весивший 17 килограмм, умер после резкого ухудшения состояния. Реанимационные действия не помогли, сообщили 27 октября в приюте для животных «Матроскин» в Перми.

Крошик, который постепенно сбрасывал вес, 25 октября внезапно начал задыхаться, хотя ранее не страдал от одышки. Его доставили в клинику через 30 минут и поместили в кислородную камеру.

УЗИ выявило у кота проблемы с печенью и другими внутренними органами. Кроме того, ветеринары заподозрили у Крошика новообразования. Точную причину смерти животного установит экспертиза.

Интернет-пользователи следили за судьбой 14-летнего Крошика с конца августа. До приюта он жил в одной из пермских больниц, где его раскормили до 17 килограмм. Чрезмерно толстый кот уже не мог ходить, поэтому волонтёры отвезли его в реабилитационный центр. Там Крошику «прописали» диету и физические нагрузки. За два месяца его вес уменьшился на три килограмма, он снова смог передвигаться и даже запрыгивать на диван.