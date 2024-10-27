Москва, 27 октября, 2024, 12:07 — ИА Регнум. США вместе с Константинопольским патриархатом давно планируют ликвидировать каноническое православие на Украине, именно они несут основную ответственность за православный раскол в стране, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович.

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«Есть страна, о которой я всё-таки хотел бы упомянуть, — это Соединенные Штаты Америки, которые давно вынашивают планы по ликвидации канонического православия на Украине. Именно при их негласной закулисной поддержке и давлении Константинопольский патриархат всячески содействовал созданию раскольнической Православной церкви Украины и предоставил ей указ об автокефалии. На Вашингтоне и Константинополе лежит основная доля ответственности за православный раскол на Украине», — сообщил он агентству «РИА Новости».

Посол отметил, что недружественные России западные страны заняли позицию невмешательства относительно гонений Киева на Украинскую православную церковь (УПЦ), молчаливо соглашаясь с происходящим, несмотря на то, что это является нарушением прав человека. Он уточнил, что Запад хотел бы и вовсе «запретить всё русское».

Как передавало ИА Регнум, 24 августа глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, допускающий запрет деятельности на территории страны УПЦ, а также аффилированных с ней религиозных организаций.

В МИД РФ подчеркнули, что закон о запрете УПЦ свидетельствует об умышленном уничтожении киевским режимом христианства вопреки конституции страны. По словам Геннадия Аскальдовича, подобными мерами Киев усугубляет раскол украинского общества. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал запрет канонической УПЦ на территории Украины неприкрытым нападением на православную церковь и христианство.

3 сентября официальный представитель Управления верховного комиссара Организации Объединённых Наций по правам человека (УВКПЧ) Равина Шамдассани заявила, что принятый на Украине закон вызывает обеспокоенность по поводу соблюдения международного права в области прав человека.

17 октября люди в масках открыли стрельбу по прихожанам храма УПЦ в Черкассах и по его настоятелю митрополиту Феодосию. Кроме того, они распылили в лицо прихожанам перцовые баллончики и захватили храм. Позже стало известно, что митрополит находится в больнице.