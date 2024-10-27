Москва, 27 октября, 2024, 12:06 — ИА Регнум. Композитор и музыкальный продюсер Константин Меладзе остался без отчества. Его композитор лишился из-за смены паспорта на украинский, сообщил 27 октября Telegram-канале Mash.

Михаил Терещенко/ТАСС Константин Меладзе

Согласно украинскому законодательству, отчество гражданина фиксируется только в свидетельстве о налоговом идентификационном номере и страховом свидетельстве. В паспорте и других официальных документах соответствующая строка отсутствует.

Теперь Константин Шотович именуется просто Константином.

На данный момент Меладзе проживает в Италии. При этом согласно налоговым отчётам, в которых также отражена смена его личных документов, композитор продолжает вести свой бизнес в России.

Отмечается, что посольство Украины не выдаёт паспорта мужчинам за рубежом, требуя вступить в Вооружённые силы Украины, но для Меладзе сделали исключение.

Как сообщало ИА Регнум, Константин Меладзе уехал из России вскоре после начала специальной военной операции.

В феврале прошлого года Меладзе и его бывшая супруга Вера Брежнева выставили на продажу особняк в элитном посёлке «Миллениум парк» в Истринском районе Подмосковья. Заявленная стоимость трёхэтажного дома площадью 700 кв. метров составила 299 млн рублей.

В ноябре 2023 года Меладзе снизил на 11 млн рублей цену на коттедж в Крыму. До этого его не удавалось продать уже несколько месяцев. Коттедж расположен в элитном посёлке «Вилла роз».

В октябре стало известно, что продюсер повысил цену на свою виллу в Гурзуфе на ₽65 млн. Как уточнили Telegram-каналы, курортная резиденция — последняя недвижимость Меладзе в России. Двухэтажный особняк продюсер надеется продать за ₽450 млн. После продажи виллы в России у композитора останется лишь лейбл «Меладзе мьюзик», новых владельцев для которого пока не ищут.