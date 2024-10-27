Москва, 27 октября, 2024, 11:46 — ИА Регнум. Цитата из фильма «Брат-2», присутствующая на продукции липецкого предпринимателя, послужила поводом для обращения в суд представителей кинокомпании «СТВ». Об этом сообщает 27 октября Telegram-канал Shot.

Кадр из к/ф «Брат 2» реж. Алексей Балабанов. Россия. 2000

«Кинокомпания, снявшая «Брата-2», подала в суд на липецкого бизнесмена из-за фляжки для алкоголя. Он продавал мерч с цитатой Данилы Багрова», — говорится в материале.

Отмечается, что на одном из маркетплейсов 36-летний бизнесмен Дмитрий С. продаёт фляжки с гравировкой «Сила в правде». В кинокомпании заявили, что владеют всеми правами на прямую цитату из фильма, в связи с чем потребовали компенсацию в размере 100 тыс. рублей.

Бизнесмен не согласился с претензиями кинематографистов. Он уверен, что фразу, произнесённую персонажем Сергея Бодрова, можно использовать где угодно — она давно превратилась в народную.

Кинокомпанию «СТВ» основали в 1992 году в Санкт-Петербурге Алексей Балабанов, Сергей Сельянов и Василий Григорьев. В числе выпущенных компанией фильмов — «Брат», «Брат-2», «Сёстры», «Груз 200», «Блокпост», «Мама, не горюй», «Война», «Бумер», «Жмурки» и другие.

Как сообщало ИА Регнум, Сергей Бодров-старший признавался, что пытался отговорить режиссёра Балабанова от съёмок второй части фильма «Брат». Он рассказал, что скептически отнесся к идее выпустить «Брата-2», так как считал, что Балабанов уже снял очень хороший фильм, поэтому никакие «хоккеисты» и «Америка» не нужны. Балабанов ответил, что Бодрову-старшему его не понять. В результате отец Сергея Бодрова признал правоту режиссёра: вторая часть стала кассовым «супербоевиком».