Казань, 27 октября, 2024, 11:58 — ИА Регнум. Палестинское руководство полностью поддерживает инициативу президента России Владимира Путина по расширению «ближневосточного квартета», заявил советник президента Палестины Махмуд аль-Хабаш на площадке саммита БРИКС в Казани.

Giordanno Brumas/Global Look Press

«Мы всем сердцем поддерживаем предложение президента Путина о расширении «квартета», поскольку это укрепило бы его роль в стремлении к полному и всеобъемлющему миру в регионе путем прекращения израильской оккупации земель Государства Палестина и провозглашения независимости этого государства. Необходимо восстановить баланс в политическом процессе за счёт уменьшения американской исключительности и вступления в него других стран», — рассказал он агентству «РИА Новости».

Он уточнил, что расширение «квартета» поможет подорвать претензии США на монопольную роль посредника в урегулировании арабо-израильского конфликта.

Квартет по ближневосточному урегулированию или «Ближневосточный квартет» — объединение, созданное в начале 2000-х и включающее в себя ООН, Евросоюз, США и Россию.

Как передавало ИА Регнум, Путин на пленарном заседании саммита БРИКС в формате «БРИКС+/аутрич» заявил, что Ближний Восток оказался на грани полномасштабной войны. Он подчеркнул, что обстановка в регионе вызывает беспокойство.

Путин выразил уверенность, что урегулирование ситуации возможно только при исправлении исторической несправедливости и создании независимой Палестины. Президент подчеркнул, что Москва выступает против любых террористических проявлений с любой стороны конфликта.