Баку, 27 октября, 2024, 11:07 — ИА Регнум. Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с победой правящей партии «Грузинская мечта» на парламентских выборах. Об этом 27 октября сообщает пресс-служба азербайджанского лидера.

Александр Щербак/ТАСС

«Уважаемый господин премьер-министр, сердечно поздравляю Вас с результатами проведённых в Грузии парламентских выборов и победой партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», являющейся ведущей политической силой вашей страны. Этим голосованием граждане Грузии выразили свою поддержку развитию, стабильности и традиционным ценностям. Верю, что результаты выборов послужат всестороннему развитию и процветанию Грузии», — отметил Алиев.

Вместе с этим в поздравительном письме Алиев выразил надежду, что результаты выборов будут способствовать развитию отношений Грузии и Азербайджана.

Кроме того, Алиев пригласил Кобахидзе посетить Азербайджан с официальным визитом. В заключение президент Азербайджана выразил наилучшие пожелания дружественному грузинскому народу.

Как передавало ИА Регнум, в Грузии 26 октября с 08:00 (07:00 мск) открылись избирательные участки на парламентских выборах. Голосование продлилось до 20:00 (19:00 мск). Основными конкурентами на выборах стали правящая партия «Грузинская мечта», выступающая за сохранение умеренных отношений с Россией и против введения санкций, и ряд оппозиционных партий.

По данным ЦИК Грузии, итоговая явка на выборах составила 58,94%, проголосовали чуть более 2 млн избирателей. Они прошли спокойно и безопасно. Центризбирком признал выборы состоявшимися.

После обработки 99% бюллетеней правящая партия «Грузинская мечта» по-прежнему осталась в лидерах на состоявшихся в республике парламентских выборах с 54,2% голосов. По предварительным данным, «Коалиция за перемены» заручилась поддержкой 10,8% избирателей, у партии «Единство ― Национальное движение» ― около 10%, «Сильная Грузия» набирает 8,7%, у партии «Гахария за Грузию» ― 7,7%. В общей сложности оппозиция набрала около 37% голосов.