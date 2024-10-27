Севастополь, 27 октября, 2024, 11:12 — ИА Регнум. Артист театра и кино Максим Шпаковский погиб в Севастополе в результате ДТП, сообщила пресс-служба Русского драматического театра Черноморского флота имени Бориса Лавренёва.

Кадр из видео Максим Шпаковский

«Трагически ушёл из жизни наш товарищ, актёр, многие годы служивший в Театре Флота, — Максим Александрович Шпаковский», — говорится в некрологе.

Дорожная авария с участием актёра произошла ночью 25 октября. Вскоре, 10 ноября, ему должно было исполниться 49 лет.

В театре выразили соболезнования родным и близким Шпаковского. Зрители помнят его по ролям в постановках «Ты нужен морю», «Женитьба», «№13», «Рыцарские страсти», «Капитанская дочка», напомнили коллеги артиста.

Шпаковский окончил Севастопольский филиал Ярославского государственного театрального института. Помимо работы на сцене, на его счету участие в 50 фильмах и сериалах. Актёр в основном исполнял небольшие роли, в частности, в проектах «Невеста», «Морские дьяволы», «Любовь на миллион». Шпаковский появился в сериале «Сваты» в роли рэкетира, сыграл Кота в военной драме «Солнцепёк» и Пупсика — в «Рецептах семейного счастья».