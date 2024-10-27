Вашингтон, 27 октября, 2024, 10:44 — ИА Регнум. Глава Бундесбанка Йоахим Нагель резко отреагировал на предложение России о налаживании международного сотрудничества сотрудничестве. Соответствующее обращение Москвы к странам «Большой двадцатки» он назвал насмешкой, сообщило Bloomberg.

Sebastian Rau/Global Look Press

Немецкий политик связал экономические проблемы Германии с конфликтом на Украине.

«Мы не должны забывать, с чего все началось. Упадок в Германии начался весной 2022 года. И мы знаем, почему он начался весной 2022 года», — пояснил Нагель.

Глава банка подчеркнул, что его «сводят с ума» слова российского коллеги по «Большой двадцатке» о международном сотрудничестве. Подобные приложения он назвал неприемлемыми.

Как сообщало ИА Регнум, вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек заявил, что германская экономика испытывает дефицит средств из-за расходов на поддержку Украины.

Хабек признал, что экономическое развитие Германии не является удовлетворительным. По его словам, стагнация экономики страны, переживающей период слабого экономического роста с 2018 года, оказалась более стойкой, чем ожидалось.

Глава экономического отдела исследовательского подразделения одного из крупнейших банков страны Deutsche Bank Робин Винклер заявил в сентябре, что промышленность Германии переживает сильнейший спад с момента образования республики в 1945 году.

Представители некоторых политических кругов в западных странах собрались восстановить сотрудничество с Россией после завершения украинского конфликта. Как отметили журналисты Politico, именно поэтому Запад пытается тянуть в вопросах передачи киевским властям ракет дальнего действия, к примеру, немецких Taurus, и конфискации замороженных активов России.

Директор киевского Института глобальных стратегий Вадим Карасев считает, что Германия при первой появившейся возможности восстановит экономическое сотрудничество с Россией.