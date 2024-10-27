Вашингтон, 27 октября, 2024, 10:34 — ИА Регнум. Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск опроверг слухи о своей незаконной трудовой деятельности в Соединённых Штатах Америки. На сделанное президентом США Джо Байденом заявление в ходе мероприятия в Пенсильвании о том, что богатейший человек в мире оказался «нелегальным работником», Маск ответил фразой о мигрантах.

Grzegorz Wajda/Global Look Press Илон Маск

«Вот теперь его заботят мигранты», — написал миллиардер в соцсети X.

В другом посте предприниматель заявил, что у него было разрешение вести деятельность в США.

«Мне действительно разрешили работать в США. Марионетка Байден лжёт», ― указал Маск.

Как сообщало ИА Регнум, американская газета The Washington Post в своей статье утверждала, что Маск, критикующий нелегальных мигрантов, сам в начале карьеры незаконно вёл бизнес в США. Об этом якобы заявили бывшие партнёры основателя SpaceX и Tesla.

По данным издания, Илон Маск приехал в Пало-Алто (Калифорния) в 1995 году для обучения в Стэнфордском университете, но вместо поступления в вуз он принял решение создать ИТ-компанию Zip2. Журналисты уверяют, что у бизнесмена не было законных оснований для пребывания на территории США, поскольку в учебное заведение он так и не поступил.

Ранее Маск заявил, что Белый дом и его глава Джо Байден поощряют нелегальную миграцию. При этом предприниматель отметил, что сам, будучи иммигрантом, занимает «чрезвычайно проиммигрантскую позицию». Он не раз призывал остановить поток нелегалов, который, по его словам, ведёт к обрушению систем социального обеспечения.

18 июля президент США резко высказался в адрес мультимиллиардера. Глава Белого дома отметил, что устал от Илона Маска и его «богатых дружков», которые пытаются купить выборы, запланированные на ноябрь. Он также прикрепил к публикации ссылку на сайт для пожертвований демократам. На это предприниматель заявил, что «живёт в голове» Байдена совершенно бесплатно.