Лондон, 27 октября, 2024, 10:21 — ИА Регнум. Король Великобритании Карл III не планирует сокращать количество своих зарубежных визитов в 2025 году, несмотря на онкологическое заболевание и продолжающееся лечение. Об этом сообщает британский телеканал Sky News со ссылкой на пресс-службу Букингемского дворца.

Pool/Global Look Press

«Сейчас мы работаем над вполне обычной на вид программой полного зарубежного тура на следующий год. Для нас радость то, что мы можем строить такие планы, при условии одобрения врачей», — приводятся в публикации слова высокопоставленного чиновника дворца.

Спикер также отметил, что нанесение визитов в дальние страны в процессе борьбы с таким недугом является показателем преданности короля службе и долгу.

Как передавало ИА Регнум, Карл III принимал участие во Встрече глав стран Содружества наций на Самоа, которая проходила с 21 по 26 октября вместе с премьер-министром Соединённого Королевства Киром Стармером. Многие участники содружества проигнорировали приглашение на встречу в связи с проходившим саммитом БРИКС. Например, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент ЮАР Сирил Рамафоса на первое место поставили участие в БРИКС в Казани, нежели присутствие на саммите британской организации.

Помимо этого, в октябре официальный визит Карла III в Австралию оказался на грани срыва из-за отказа встретиться с ним целого ряда австралийских политиков. Главы штатов Австралии под разными предлогами не явились на приём в честь приезда короля, а многие другие крупные политики страны отказались встретиться с Карлом III в Канберре, столице Австралии. 22 октября сенатор от австралийского штата Виктория Лидия Торп обвинила короля в геноциде против её народа.

Представительница Лиги австралийских монархистов Бев Макартур отметила, что австралийские политики своим поведением нанесли оскорбление королю, так как, вступая в должность, они клялись в верности Карлу III. Король Великобритании в свою очередь заявил, что он не будет сопротивляться, если австралийцы решат проголосовать против монархии и отказаться от его покровительства.