Вашингтон, 27 октября, 2024, 09:20 — ИА Регнум. Возможные контакты американского миллиардера Илона Маска и президента России Владимира Путина вызывают беспокойство в США. Об этом в беседе с Semafor 27 октября сообщил глава NASA Билл Нельсон.

Александр Щербак/ТАСС Президент РФ Владимир Путин

«Я не знаю, правда ли это. Я считаю, что это следует расследовать», — заявил Нельсон.

Он добавил, что если слухи о «многочисленных» разговорах российского лидера и американского предпринимателя подтвердятся, то это вызовет беспокойство у NASA, Пентагона и некоторых спецслужб.

Как сообщало ИА Регнум, американская газета The Wall Street Journal опубликовала статью, в которой говорилось, что Путин и Маск якобы имеют регулярные контакты с конца 2022 года. Издание утверждало, что среди тем «разговоров» был тайваньский вопрос, в частности активация Starlink над Китайским Тайбэем.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг эти утверждения, назвав их ложными. Он подчеркнул, что глава государства имел всего один телефонный разговор с Маском, после этого никаких контактов не было.

Представитель Кремля напомнил, что эта беседа состоялась ранее 2022 года и носила ознакомительный характер. Они говорили «более о визионерских технологиях, технологических решениях для будущего», уточнил пресс-секретарь российского лидера.

Песков добавил, что подобные сообщения являются очередными «вбросами» в рамках политической борьбы в США.

В интервью американскому журналисту Такеру Карлсону в феврале Путин отметил, что Илон Маск — умный человек, занимающийся развитием множества передовых инновационных технологий.

В октябре 2022 года Маск заявил, что у него с президентом России был всего один разговор в 2021 году. По его словам, темой беседы был космос.