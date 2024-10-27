Луганск, 27 октября, 2024, 08:23 — ИА Регнум. Родители попавшего в плен российского военного Николая Шепилова, с которых Вооружённые силы Украины (ВСУ) требовали деньги и угрожали убить сына, обратились в международные организации с просьбой защитить его и помочь вернуть домой. Об этом 27 октября сообщил отчим пленного Валентин Килеберда.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Он уточнил, что обращения они отправили в Управление верховного комиссара по правам человека Организации Объединённых Наций и Международный комитет Красного Креста.

«Просим найти нашего сына, который находится в украинском плену, не допустить над ним пыток, издевательств. И вернуть его на родину», — процитировало «РИА Новости» Килеберду.

Как сообщало ИА Регнум, мать попавшего в плен ВСУ российского военного Валентина рассказала, что украинские боевики потребовали с семьи выкуп, в противном случае угрожали лишить молодого человека жизни.

Николай ранее работал на шахте в Луганске, в феврале 2022 года оказался в рядах военных ЛНР, а затем, после вхождения республики в состав РФ, стал российским военнослужащим. В середине октября он позвонил родителям и попросил найти его украинский паспорт. Молодой человек сообщил, что, если не пришлют ксерокопию документа, его убьют. Потом он попросил денег, чтобы отдать выкуп якобы «за убитых украинских солдат», за подбитый им квадрокоптер и оказанную ему медицинскую помощь.

В переписке с матерью Николай утверждал, что его обменяют после денежного перевода. Также он требовал предоставить фото квитанции об оплате.