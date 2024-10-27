* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 27 октября, 2024, 08:35 — ИА Регнум. Политическая деятельность в YouTube стала одной из причин внесения комика и видеоблогера Данилы Поперечного (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) в реестр иностранных агентов, следует из официальных судебных документов.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости Данила Поперечный (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом)

«В ходе анализа информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» установлены факты осуществления Поперечным Д. А. политической деятельности», — приводит цитату из документа «РИА Новости».

Уточняется, что четыре таких ролика обнаружены на личном канале блогера в YouTube. В одном из них Поперечный рассуждал о президентских выборах в России.

Как сообщало ИА Регнум, Поперечный находится в списке иноагентов с 14 июня 2024 года. Он ведёт YouTube-канал, на который подписались более 3 млн пользователей.

Согласно судебным документам, комик покинул Россию сразу после того, как началась военная спецоперация на Украине.

Иноагентом Поперечного признали из-за критики СВО в социальных сетях, работы на предоставляемой иноагентом площадке, а также получения финансирования из-за рубежа. В частности, по данным Минюста, он получил $6,4 тыс. от американской организации Fullscreen и $55,8 тыс. — от ирландской Google Ireland Limited. Кроме того, он участвовал в создании и распространении материалов другого иноагента.

Переехавший в США Поперечный пытался добиться исключения своего имени из реестра иноагентов. В 2023 г. он признавался, что столкнулся с равнодушием и непрофессионализмом во время выступлений в Соединённых Штатах. По словам комика, из-за проблем с оборудованием и отсутствием технического персонала ему не удавалось работать на должном уровне.