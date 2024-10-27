Чита, 27 октября, 2024, 08:13 — ИА Регнум. Сотрудники спецподразделения №731, которое было создано в конце 30-х годов на территории Маньчжурии, оккупированной японскими войсками, занимались экспериментами в области микробиологии. В качестве подопытных использовались живые люди, в том числе китайские партизаны. Это подтверждается архивными документами, которые были обнародованы ФСБ по Забайкальскому краю, сообщает ТАСС.

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В период Второй мировой войны майор медицинской службы Като Цунэнори, возглавлявший филиал специального отряда №731, занимался разработкой и проведением бактериологических экспериментов. Архив позволяет понять, какую роль играл Цунэнори в подготовке и проведении бактериологических исследований для нужд японской армии.

Подразделение №731 в ходе экспериментов использовались живые люди — военнопленные, похищенные и осуждённые. Оно было создано в 1936 году под руководством японского микробиолога, военного хирурга, генерал-лейтенанта армии Японии Сиро Исии. Его показания, данные в 1948 году, убедительно раскрывают преступления японской армии, связанные с разработкой и применением биологического оружия.

В архивных документах содержатся протоколы допросов Цунэнори и других японских военнопленных, связанных с деятельностью отряда, их признания.

«Опыты проводились на китайцах и, как правило, заканчивались смертельным исходом. Умерщвлялись китайские партизаны или лица, сочувствующие им», — признавался Като Цунэнори, командующий с декабря 1944 года по август 1945 года филиалом №731 в китайском Хайларе.

Японцы проводили эксперименты с различными заболеваниями, такими как чума, сибирская язва, газовая гангрена, сыпной и брюшной тиф, дизентерия, холера и другими болезнями.

По словам Цунэнори, жертв для экспериментов свозили со всей Маньчжурии в Хэйбо рядом с Харбином. Сотнями китайцев выводили в поля, а потом по ним стреляли снарядами, наполненными бактериями. Спустя некоторое время собирали трупы и больных людей, подсчитывая процент заражаемости. Таким образом определялось качество бактерий.

Для проверки действия различных бактерий и способов заражения в отряде непрерывно производились опыты над людьми, для чего в тюрьме отряда содержались русские, китайцы, маньчжуры и осужденные к смертной казни японцы. Ежегодно в результате этих опытов в отряде уничтожалось свыше 3 тыс. человек, говорится в архивных документах.

У микробиологов-убийц был свой крематорий, лаборатории, различная аппаратура, аэродром с ангарами, тюрьма для подопытных заключенных.

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