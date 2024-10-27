Граждан, уклоняющихся от мобилизации в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ), необходимо жёстче наказывать. Бить по хребту и «забусяривать» (запихивать в автобус. — Прим. ИА Регнум) тех, кто не хочет идти на фронт, предложил в эфире телеканала 26 октября командир минометного взвода 103-й бригады теробороны Виталий Коростинский. А чтобы возместить сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК — аналог военкоматов на Украине) расходы на их поимку, он призвал также ужесточить штрафы. Обсуждением такой темы ознаменован новый, 976-й день специальной военной операции (СВО).

Иван Шилов ИА Регнум Уклонисты, Украина

Всеобщую мобилизацию на Украине объявили в марте 2022 года. В ряды ВСУ призывают мужчин 27–60 лет. И до 15 ноября действие ряда положений, которые определяют критически важные предприятия, работники которых могут получить бронь, приостановлено.

Как можно скорее начать переговоры с Россией об урегулировании конфликта призвал депутат Верховной рады из оппозиции от Запорожья Евгений Шевченко.

Тем временем на южнодонецком направлении разведчики гвардейского мотострелкового полка армейского корпуса группировки войск «Восток» захватили иностранное вооружение, в том числе партию американских противотанковых ракетных комплексов (ПТРК) Javelin, сообщило 27 октября Минобороны РФ. По словам бойца с позывным Питон, иностранное вооружение — нередкая добыча для разведчиков группировки, часть трофеев бойцы передают командованию, а что-то используют сами против врага.

А подразделения Южной группировки войск в результате успешных наступательных действий освободили населённый пункт Александрополь Донецкой Народной Республики, сообщил накануне официальный представитель российского оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Подробности — в трансляции ИА Регнум.