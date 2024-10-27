Кировская область, 27 октября, 2024, 05:56 — ИА Регнум. Опытный пилот Валентин Комлев управлял потерпевшим крушение вертолётом Ми-2 в Кировской области. Об этом 27 октября сообщил первый заместитель председателя правительства региона Дмитрий Курдюмов.

Radomil talk Вертолёт Ми-2

«Лично знал Валентина Комлева, опытнейшего пилота, который стоял у истоков восстановления службы санитарной авиации. Невосполнимая потеря», — написал Курдюмов в Telegram-канале.

По его словам, в авиапроисшествии погибла также команда Единой службы скорой медпомощи и санитарной авиации: врач Александр Гыска и два фельдшера Татьяна Глызина и Сергей Широких.

Курдюмов выразил искренние соболезнования семьям и коллегам погибших.

Как сообщало ИА Регнум, вечером 26 октября у деревни Белеенки Даровского района Кировской области упал вертолёт санавиации Ми-2. На борту пациентов не было. Губернатор региона Александр Соколов уточнил, что вертолёт с командой медиков работал в Даровском. Воздушное судно около 18:00 мск вылетело обратно и через несколько минут упало.

Спасатели на месте крушения обнаружили тела четырёх человек.

По факту авиакатастрофы возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

По официальным данным, разбившийся Ми-2 произвели в Польше. Вертолёт был в эксплуатации почти 38 лет. Изначально его использовали в Военно-воздушных силах СССР. Затем машину передали Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту России. В последние годы Ми-2 использовала в качестве санитарного вертолёта частная авиакомпания «Вяткаавиа».