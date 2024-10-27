Ланкастер, США, 27 октября, 2024, 05:30 — ИА Регнум. Для спасения человечеству необходимо стать многопланетным видом. К такому выводу пришёл американский миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск.

Emily Shanklin Илон Маск

«История Земли знает множество событий, ведущих к массовому уничтожению, они ещё будут впереди. <…> Но продолжительность жизни [человеческой] цивилизации станет гораздо больше, если мы будем многопланетным видом», — сказал бизнесмен на мероприятии в Ланкастере (штат Пенсильвания) в поддержку кандидата в президенты США Дональда Трампа.

Маск добавил, что всегда есть вероятность антропогенной или природной катастрофы на Земле, и напомнил о вымирании динозавров из-за метеорита.

По мнению Маска, одной из спасительных планет для человечества будет Марс.

Как сообщало ИА Регнум, 17 сентября Илон Маск также говорил, что человечеству грозит исчезновение. По его словам, есть лишь два варианта — стать космической цивилизацией либо умереть. Есть очень большая вероятность того, что когда-нибудь большая комета столкнётся с Землёй и уничтожит всё живое на ней, как это случалось неоднократно. Либо Солнце расширится до такой степени, что закипят океаны и Земля станет безжизненной, предположил он.

Для колонизации Марса потребуется как минимум один миллион человек и несколько миллионов тонн грузов. Проект осуществится на базе ракеты Starship 3 — новейшей модели, вмещающей больше грузов, чем предыдущие версии, заявлял Маск.