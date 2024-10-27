Москва, 27 октября, 2024, 05:26 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вносит изменения в процедуру отмены судебного приказа о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей. Документ опубликован на официальном сайте правовых актов.

Иван Шилов ИА Регнум Алименты

Согласно новым правилам, истец, даже если судебный приказ об уплате алиментов был отменён, может повторно обратиться в суд и потребовать выплаты за весь период, указанный в отменённом приказе. Ранее законодательство не гарантировало, что алименты будут выплачены за весь срок.

Изменения в Гражданский процессуальный кодекс были внесены по инициативе правительства РФ в соответствии с постановлением Конституционного суда.

Закон подписан президентом 26 октября.

Как передавало ИА Регнум, Путин в мае подписал закон о создании открытого реестра должников по алиментам. Согласно документу, должников должны уведомлять о включении в реестр в течение суток. В случае погашения задолженности по алиментным обязательствам должник будет исключён из реестра.

Ранее российский лидер подписал закон о праве отцов, которые осуществляют уход за общим ребёнком в течение трёх лет со дня его рождения, требовать предоставления алиментов от бывшей супруги.