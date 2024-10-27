В процедуру отмены судебного приказа по алиментам внесены изменения
Путин подписал закон, уточняющий процедуру отмены судебного приказа по алиментам
Москва, 27 октября, 2024, 05:26 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который вносит изменения в процедуру отмены судебного приказа о взыскании алиментов на несовершеннолетних детей. Документ опубликован на официальном сайте правовых актов.
Согласно новым правилам, истец, даже если судебный приказ об уплате алиментов был отменён, может повторно обратиться в суд и потребовать выплаты за весь период, указанный в отменённом приказе. Ранее законодательство не гарантировало, что алименты будут выплачены за весь срок.
Изменения в Гражданский процессуальный кодекс были внесены по инициативе правительства РФ в соответствии с постановлением Конституционного суда.
Закон подписан президентом 26 октября.
Как передавало ИА Регнум, Путин в мае подписал закон о создании открытого реестра должников по алиментам. Согласно документу, должников должны уведомлять о включении в реестр в течение суток. В случае погашения задолженности по алиментным обязательствам должник будет исключён из реестра.
Ранее российский лидер подписал закон о праве отцов, которые осуществляют уход за общим ребёнком в течение трёх лет со дня его рождения, требовать предоставления алиментов от бывшей супруги.