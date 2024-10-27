Вильнюс, 27 октября, 2024, 04:40 — ИА Регнум. Минобороны Литвы распространило среди населения балтийской республики брошюры «Как действовать в случае кризиса или войны?». В них содержатся советы на случай вооружённого конфликта, чрезвычайной ситуации и даже как действовать при встрече с солдатами противника на улице. Подробности сообщило издание Sputnik Литва.

ИА Регнум Литва, сортир

Брошюра представляет собой 20-страничный документ, в котором даны рекомендации по действиям в экстренных ситуациях. В частности, жителям Литвы рекомендуют использовать воду из унитаза.

«Вода в туалетном бачке, если она не застоялась, также пригодна для употребления», — заверили эксперты Минобороны Литвы.

Также они советуют иметь запас еды на три дня и приобрести дорожный фильтр или таблетки для очистки воды, чтобы можно было использовать любую воду.

В брошюре жителей призывают сохранять спокойствие в любой ситуации.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре власти Литвы разместили оборонительные укрепления «зубы дракона» перед мостом Луизы, который соединяет литовский город с российским Советском. При этом министр тогда пояснил, что мост Луизы является собственностью России, поэтому Литва может установить препятствия только перед мостом. 9 октября укрепления были размещены ещё и на мосту, ведущем в Калининградскую область через Неман.

Задача-минимум главы преступного режима Владимира Зеленского — резко повысить напряжённость в отношениях Запада и России, чтобы сорвать любые попытки диалога, а задача-максимум — спровоцировать прямое вступление армий стран НАТО в войну против РФ, отмечал ранее в своей статье обозреватель агентства Денис Давыдов.

Западные политики всё чаще выступают с заявлениями о том, что конфликт на территории Украины завершится переговорами. В частности, 23 октября об этом сказал глава Пентагона Ллойд Остин.