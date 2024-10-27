* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 27 октября, 2024, 04:17 — ИА Регнум. Комик-блогер Данила Поперечный (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) участвовал в создании и распространении материалов другого иноагента. Об этом говорится в судебных документа.

Скриншот с YouTube Данила Поперечный

Установлено, что Поперечный активно распространял материалы в соцсетях, на различных платформах и мессенджерах.

С апреля 2023 года по апрель 2024 года выявлен факт распространения Поперечным сообщений и материалов Екатерины Гордеевой (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом). Он дал журналистке интервью, написало «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, Поперечного признали иноагентом из-за критики СВО в социальных сетях, работы на предоставляемой иноагентом площадке, а также получения финансирования из-за рубежа. В частности, по данным Минюста, он получил $6,4 тыс. от американской организации Fullscreen и $55,8 тыс. — от ирландской Google Ireland Limited.

Данила Поперечный бежал из России сразу после того, как началась военная спецоперация на Украине.

Поперечный ведёт YouTube-канал, на который подписано более 3 млн пользователей. Переехавший в США Поперечный пытался добиться исключения своего имени из реестра иноагентов. В 2023 он признавался, что столкнулся с равнодушием и непрофессионализмом во время выступлений в Соединённых Штатах. По словам комика, из-за проблем с оборудованием и отсутствием технического персонала ему не удавалось работать на должном уровне.

Гордеева 28 февраля 2024 года заявила о приостановке своего проекта «Скажи Гордеевой» после принятия Госдумой закона о запрете рекламы на ресурсах иноагентов. Через неделю она сообщила, что передумала и продолжит снимать ролики.

Ранее Таганский суд Москвы назначил 30 тыс. рублей административного штрафа Гордеевой за отсутствие соответствующей плашки в публикациях в Сети.