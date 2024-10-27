Киев, 27 октября, 2024, 03:42 — ИА Регнум. Депутат Верховной рады из оппозиции от Запорожья Евгений Шевченко призвал как можно скорее начать переговоры с Россией об урегулировании конфликта.

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«Чем раньше переговоры начнутся, тем выгоднее будут сформулированы условия для Украины», — написал народный депутат в Telegram-канале.

Шевченко акцентировал, что переговоры неминуемы, а чтобы Киеву получить наиболее выгодные условия, нужны две основы. В их числе — достижение баланса интересов между сторонами, которые в тот момент были враждебны и находились в состоянии войны.

«Не одностороннее соглашение, которое предоставляет одной стороне только права, а другой — только обязанности. Это, по сути, «капитуляция», — пояснил депутат.

Второй важный аспект для заключения мирного договора, по мнению парламентария, — это «субъективное восприятие» сторонами друг друга.

Шевченко подчеркнул, что речь идёт не о доверии, а о «соприкосновении» менталитетов и о том, как стороны воспринимают и интерпретируют различные явления.

Как сообщало ИА Регнум, Украина должна будет отказаться от территорий, ранее входивших в её состав, чтобы закончить военный конфликт с Россией, заявил кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джей Ди Венс.

Западные политики всё чаще выступают с заявлениями о том, что конфликт на территории Украины завершится переговорами. В частности, 23 октября об этом сказал глава Пентагона Ллойд Остин.

На Западе понимают, что в случае весьма вероятного поражения Украины они потеряют лицо, а потому всё чаще говорят о мире, но глава киевского режима Владимир Зеленский «упёрся», отметил ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко. Зеленскому могут отказать в новой помощи, но всячески подталкивают его к согласию на переговоры, пояснил Лукашенко.

Президент России Владимир Путин ранее указывал, что одним из условий для переговоров Москвы и Киева будет заявление украинских властей об отказе от намерений вступить в НАТО. Кроме того, для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году, заявлял президент.