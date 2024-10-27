Абу-Даби, 27 октября, 2024, 03:16 — ИА Регнум. В со-главном бою турнира UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ) состоялся поединок между Хамзатом Чимаевым и Робертом Уиттакером. Бой чеченского и австралийского бойцов завершился в первом раунде, когда Чимаев применил болевой приём и заставил соперника сдаться.

ММА

Для Чимаева это была 14-я победа в 14 боях в ММА. Уиттакер потерпел 8-е поражение в 34 поединках, побед у него — 27 побед. Австралиец проиграл в первом раунде за 1 минуту 47 секунд.

Свой первый бой в ММА Чимаев провёл 26 мая 2018 года.

Как сообщало ИА Регнум, 8 октября сын главы Чечни Рамзана Кадырова Ахмат призвал уроженцев республики отказаться от участия в поп-ММА, поскольку это противоречит традициям и ценностям чеченского народа и мусульманской общины. Он добавил, что ранее спортсменов уже неоднократно предупреждали о последствиях, и теперь в случае участия будут предприняты конкретные меры.

Хамзат Чимаев оценил заявление Ахмата Кадырова по поводу выступления земляков в поп-MMA. Спортсмен в соцсети разместил смайл в виде поднятого вверх указательного пальца. К посту он добавил пост Кадырова.

Уроженец Чечни ранее представлял Швецию, теперь он выступает под флагом Объединённых Арабских Эмиратов.