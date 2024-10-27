Житомир, Украина, 27 октября, 2024, 03:08 — ИА Регнум. В северо-западной части Украины ночью 27 октября прогремело несколько взрывов. Об этом сообщил 24-й телеканал.

Иван Шилов ИА Регнум Взрыв

Взрывы раздались в Житомирской области, уточнили журналисты.

Воздушную тревогу ранее объявили в Киеве и Киевской области, Сумской, Полтавской, Черниговской, Днепропетровской, Николаевской, Кировоградской, Одесской и Житомирской областях.

Как сообщало ИА Регнум, серия взрывов прозвучала в ночь на 27 октября в Конотопе Сумской области Украины. В городе была объявлена воздушная тревога, затем на её фоне прозвучали взрывы.

В столице Украины поздним вечером 26 октября прогремели взрывы.

В Одессе на юге Украины 26 октября произошёл крупный пожар, сопровождающийся звуками, похожими на взрывы. Официальной информации о происшествии от властей не было.