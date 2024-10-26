Москва, 27 октября, 2024, 02:59 — ИА Регнум. После запуска первого военного завода немецкого концерна Rheinmetall на Украине заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пообещал «праздничный салют».

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Праздничный салют

«Как и обещали ранее, с нетерпением ждём праздничного российского салюта прямо на производстве», — написал Медведев в Telegram-канале.

Свой пост зампред сопроводил видеокадрами взрыва.

Как передавало ИА Регнум, о планах немецкого концерна открыть на Украине оружейные заводы стало известно в феврале 2024 года. Rheinmetall планировал запустить завод по производству боеприпасов. За год на предприятии собирались выпускать «шестизначное количество» единиц снарядов натовского калибра 155 мм.

В марте компания заявила о намерении открыть на территории Украины как минимум четыре оружейных завода. По данным телеканал France 24, заводы будут производить боеприпасы, военную технику и зенитное вооружение.

Концерн Rheinmetall строит на территории Украины четыре завода по производству оружия, включая танки. Глава компании Армин Паппергер заявил, что к концу 2024 года года на Украине появится «первая сверхсовременная боевая пехотная машина Lynx».

Если завод Rheinmetall по производству бронетехники будет построен на Украине, то он станет законной целью для России, предупреждала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.