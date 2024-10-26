Липецкая область, 27 октября, 2024, 02:17 — ИА Регнум. В частном секторе села Петровское Липецкой области задержали предпоследнего заключённого, сбежавшего из исправительной колонии № 2. Об этом 26 октября сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Иван Шилов ИА Регнум полиция, мвд, задержание

«В ходе проведения дальнейших оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками управления уголовного розыска УМВД России по Липецкой области задержан пятый из шести сбежавших из исправительной колонии осужденных», — написала Волк в Telegram-канале.

Она добавила, что после задержания беглеца доставили в местный отдел полиции. Розыск шестого участника побега продолжается.

Как сообщало ИА Регнум, двоих из шести сбежавших из липецкой колонии нашли вблизи посёлка Улусарка. Один из беглецов оказал сопротивление при задержании. Полицейским пришлось применить оружие.

Ещё двоих беглых зэков вскоре задержали в Тамбовской области, в Сети появились кадры операции.

После побега заключённых следователи возбудили уголовное дело о халатности должностных лиц ИК-2 в Липецке. Для выяснения обстоятельств ЧП назначили служебную проверку.

О побеге заключённых 26 октября сообщил губернатор региона Игорь Артамонов. Он уточнил, что к их розыску подключили сотрудников МВД, Росгвардии, ФСБ и управления ФСИН по Липецкой области. Артамонов призвал жителей не поддаваться панике.

По данным УФСИН, заключённые выбрались через подкоп. Telegram-канал «112» информировал, что сотрудники ФСИН сперва обнаружили подкоп, после чего начали проверять камеры и выявили отсутствие шестерых заключённых.