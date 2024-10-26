ДНР, 27 октября, 2024, 02:14 — ИА Регнум. Военнослужащие 80-го гвардейского Краснознамённого танкового полка совершили «эпичный» прорыв в город Селидово в Донецкой Народной Республике (ДНР) на горящем танке. Этот эпизод был запечатлён на видео, которое опубликовал Telegram-канале Shot.

Иван Шилов ИА Регнум СВО

Сообщается, что российские танкисты смогли прорваться в Селидово с южной стороны. Отмечается, что подразделения ВС РФ на данный момент контролируют около 80% территории Селидово.

Основные боевые действия сосредоточены в центральной части города, киевские боевики отступают на северо-запад, пытаясь на ходу оказывать сопротивление.

Группировка «Центр» продолжает штурм города. Селидово — центральный опорный пункт в укрепрайоне ВСУ по линии Покровск — Селидово — Курахово, важный узел обороны Покровска, пояснил военный корреспондент Александр Коц.

Взятие города перережет снабжение донбасской группировки ВСУ со стороны Днепропетровской области и приблизит освобождение ДНР, добавил военкор.

Как сообщало ИА Регнум, 25 октября в Сети появились первые панорамные кадры города Селидово, откуда начали отступать украинские боевики. На видео показано, что над некоторыми зданиями поднимается дым.

Подразделения ВСУ наращивают темпы бегства из Селидово на красноармейском (покровском) направлении, информировали в Минобороны.

Ранее военкоры сообщили, что 23 октября российские военные установили триколор и Знамя Победы над зданиями в городе Селидово. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, продвижение российских подразделений у Горняка и Селидово серьёзно нарушает логистику ВСУ.

22 октября британский эксперт Александр Меркурис заявил, что военные ВСУ попали в ловушку в Селидово. По его словам, украинские подразделения потеряли контроль над примыкающей к населённому пункту трассой и не могут покинуть Селидово.