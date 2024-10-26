Тбилиси, 27 октября, 2024, 01:50 — ИА Регнум. В Грузии после ручного подсчёта голосов на парламентских выборах в 54% участков победила правящая партия «Грузинская мечта». Об этом сообщили в ЦИК страны.

Иван Шилов ИА REGNUM Грузия

По данным комиссии, с 1681 участка правящая партия получила более 545 тыс. голосов — 55,3%.

У оппозиционных партий итог такой: «Коалиция за перемены» — 10,529%, «Единство — Национальное движение» — 9,755%, «Сильная Грузия» — 8,527%, «Гахария за Грузию» — 7,45%.

Как сообщало ИА Регнум, Центральная избирательная комиссия Грузии признала парламентские выборы в стране состоявшимися. В голосовании приняли участие 2 060 412 человек. В числе первых избирательным правом воспользовалась президент Грузии Саломе Зурабишвили.

По результатам обработки бюллетеней с 71,97% участков правящая партия Грузии имела 53,028% голосов. Итоговая явка на выборах составила 58,94%.

Для прохождения в парламент партиям требовалось преодолеть 5%-ный барьер. При этом партия, набравшая больше всего голосов, сможет представить кандидата в премьер-министры.

Оппозиционные партии «Коалиция за перемены» и «Единство — Национальное движение» не признали результаты парламентских выборов в Грузии.

За несколько дней до выборов Саломе Зурабишвили выразила уверенность в победе оппозиции. Если победит партия «Грузинская мечта», её ждёт тюрьма, заявила президент.