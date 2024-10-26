Брянск, 27 октября, 2024, 00:16 — ИА Регнум. В воздушном пространстве Брянской области в ночь на 27 октября российские силы ПВО уничтожили два вражеских беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Иван Шилов ИА Регнум Брянск, дроны

«Ещё два беспилотных летательных аппарата самолётного типа обнаружены и уничтожены подразделениями ПВО Министерства обороны РФ», — уточнил он в Telegram-канале.

В результате отражения атаки пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на местах, заключил Богомаз.

Как передавало ИА Регнум, вечером 26 октября в течение двух часов были пресечены очередные попытки ВСУ совершить террористические атаки на регионы России. Обнаружили и сбили 13 беспилотников самолётного типа. По четыре беспилотника уничтожили над территориями Белгородской, Липецкой и Орловской областей, один БПЛА был нейтрализован в небе над Брянской областью.