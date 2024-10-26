В Брянской области уничтожили два украинских беспилотника
Богомаз: два беспилотника ВСУ сбили российские силы ПВО над Брянской областью
Брянск, 27 октября, 2024, 00:16 — ИА Регнум. В воздушном пространстве Брянской области в ночь на 27 октября российские силы ПВО уничтожили два вражеских беспилотника. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.
«Ещё два беспилотных летательных аппарата самолётного типа обнаружены и уничтожены подразделениями ПВО Министерства обороны РФ», — уточнил он в Telegram-канале.
В результате отражения атаки пострадавших и разрушений нет. Оперативные службы работают на местах, заключил Богомаз.
Как передавало ИА Регнум, вечером 26 октября в течение двух часов были пресечены очередные попытки ВСУ совершить террористические атаки на регионы России. Обнаружили и сбили 13 беспилотников самолётного типа. По четыре беспилотника уничтожили над территориями Белгородской, Липецкой и Орловской областей, один БПЛА был нейтрализован в небе над Брянской областью.