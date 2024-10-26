Кировская область, 26 октября, 2024, 23:22 — ИА Регнум. Потерпевший крушение в Кировской области вертолёт Ми-2 был в эксплуатации почти 38 лет. Информация об этом содержится в реестре гражданских воздушных судов России.

(сс) George Chernilevsky Лопасти вертолёта Ми-2

По официальным данным, разбившийся Ми-2 произвели в Польше. Изначально вертолёт использовали в Военно-воздушных силах СССР. Затем воздушное судно передали Добровольному обществу содействия армии, авиации и флоту России, передаёт ТАСС.

В последние годы машину использовала в качестве санитарного вертолёта частная авиакомпания «Вяткаавиа».

Как сообщало ИА Регнум, вечером 26 октября у деревни Белеенки Даровского района Кировской области упал вертолёт санавиации Ми-2. На борту пациентов не было, заявил губернатор региона Александр Соколов. Предварительно, в салоне находились пилот, врач и два фельдшера. По словам главы области, Ми-2 с командой медиков работал в Даровском. Вертолёт около 18:00 мск вылетел обратно и через несколько минут упал.

Спасатели на месте крушения обнаружили тела четырёх человек.

По факту авиакатастрофы возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.