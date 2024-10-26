Абу-Даби, 26 октября, 2024, 23:00 — ИА Регнум. Российский боец смешанного стиля (ММА) Шарабутдин Магомедов одержал четвёртую подряд победу в поединке с представителем Армении Арменом Петросяном.

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Бой в рамках турнира UFC 308 проходил 26 октября в Абу-Даби. Встреча завершилась нокаутом в конце второго раунда.

30-летний россиянин в 15 профессиональных боях в ММА ни разу не проиграл. Его противник Петросян одержал девять побед и имеет на счету четыре поражения.

Как сообщало ИА Регнум, также 26 октября в Абу-Даби прошёл поединок с участием российского бойца ММА Рината Фахретдинова. Он одержал победу на турнире UFC, которая стала для него пятой в карьере. Всего на счету россиянина 25 боёв, в 23 из них он выиграл.

Российский боец ММА Усман Нурмагомедов 8 сентября победил соотечественника Александра Шаблия на турнире Bellator в Сан-Диего. По итогам пяти раундов судьи присудили победу Нурмагомедову единогласным решением. Таким образом россиянин защитил свой титул чемпиона в лёгком весе.