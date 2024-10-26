Курск, 26 октября, 2024, 22:37 — ИА Регнум. Депутат Госдумы, член комитета по обороне Андрей Колесник («Единая Россия»), не исключает, что украинские боевики в ближайшее время предпримут попытки прорваться из окружения ВС РФ в Курской области. Об этом он сказал в разговоре с «Лентой. ру».

Иван Шилов ИА Регнум

По словам парламентария, на войне обычно мелкими группами пытаются нащупать слабые места, чтобы прорваться на каком-то направлении.

«То есть они ещё пойти могут. Потому что они ищут выход из капкана», — считает Колесник.

По информации Минобороны, ВСУ пытались прорываться через кольца окружения, но безуспешно.

Как сообщалось ИА Регнум, российские войска предотвратили попытку ВСУ прорваться через государственную границу РФ в Курской области. Об этом 26 октября проинформировали в Министерстве обороны.

Потери Вооружённых сил Украины на курском направлении за сутки превысили 350 военных. В числе уничтоженной военной техники — четыре боевые машины пехоты, включая шведскую CV-90, и десять боевых бронированных машин.

Президент РФ Владимир Путин заявил, что ВС РФ создали надёжное кольцо вокруг подразделений противника в Курской области и сейчас его сжимают. ВСУ пытаются деблокировать окружённые подразделения, но эти попытки успеха не имеют, отметил глава государства. Территория в Курской области, где блокированы около 2 тыс. боевиков ВСУ, составляет 6 на 15 км. Вооружённые силы России успешно отражают все попытки контрнаступления противника, добавил президент.

ВСУ потеряли стабильное управление окружёнными подразделениями в Курской области, рассказал также Путин. Находящиеся в окружении бойцы противника не слишком хорошо понимают, что окружены, отметил он. Сил на сопротивление у них нет.