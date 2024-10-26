Москва, 26 октября, 2024, 22:03 — ИА Регнум. Новый украинский закон, позволяющий нанимать иностранцев на офицерские должности в ряды Вооружённых сил Украины (ВСУ), создан для того, чтобы эти иностранцы активнее добивали украинцев, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM

«Чтобы иностранные командиры активнее добивали украинцев, кидая их на мясные штурмы. А то вдруг украинец украинца пожалеет, на верную смерть не пошлёт», — написала Захарова в своем Telegram-канале.

26 октября депутат Верховной рады Ярослав Железняк сообщил, что глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, разрешающий иностранным гражданам и лицам без гражданства проходить службу в ВСУ по контракту на офицерских должностях.

Ранее привлекать иностранцев в ВСУ можно было только как солдат и сержантов. Верховная рада приняла указанный законопроект 10 октября.

Как передавало ИА Регнум, ранее посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник проинформировал, что с начала 2022 года на Украину в распоряжение ВСУ прибыли около 15 тыс. наёмников из более чем 100 стран мира.

Иностранные наёмники ВСУ, в том числе грузины, канадцы, колумбийцы, немцы, поляки, причастны к пыткам мирного населения в приграничье Курской области, сообщали ранее журналистам российские военнослужащие.