Брянск, 26 октября, 2024, 20:42 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 12 беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ) в небе над Брянской областью. Об этом 26 октября сообщило Минобороны РФ в Telegram-канале.

ТАСС/Виталий Невар

В оборонном ведомстве уточнили, что очередные попытки киевского режима атаковать Брянскую область с применением БПЛА самолётного типа были зафиксированы с 19:20 до 19:50 мск.

«Дежурными средствами ПВО двенадцать украинских беспилотных летательных аппаратов уничтожены над территорией Брянской области», — говорится в сообщении Минобороны.

Ранее сообщалось, что два беспилотника сбили ранним утром 26 октября над территорией Брянской области. В результате атак никто не пострадал, также нет разрушений от упавших обломков, написал губернатор региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.

Ночью 26 октября российские силы ПВО также отразили атаку киевских боевиков в небе над Брянской областью. Были обнаружены и сбиты шесть беспилотников самолётного типа. Пострадавших не зафиксировали.

26 октября ИА Регнум передавало, что 17 украинских беспилотников самолётного типа сбиты за ночь над территорией четырёх российских регионов. Восемь БПЛА — над территорией Брянской области, четыре — над территорией Белгородской, три — над территорией Курской и два — над территорией Орловской области.