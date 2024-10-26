Тбилиси, 26 октября, 2024, 20:29 — ИА Регнум. Правящая партия «Грузинская мечта» по результатам обработки 68,69% бюллетеней набирает 52,94% голосов, сообщил ЦИК Грузии.

ИЗВЕСТИЯ/Фёдор Болдырев

Пятипроцентный барьер также преодолевают четыре оппозиционные партии, следует из данных ЦИК.

Представители правящей партии, комментируя первые данные подсчёта голосов, заявили, что получат в новом составе парламента 90 из 150 мандатов.

Итоговая явка на выборы составила 58,94%, проголосовали чуть более 2 млн избирателей, отметил ранее ЦИК. Выборы прошли спокойно и безопасно, сообщило также ведомство.

Как передавало ИА Регнум, по ранее опубликованным данным экзитпола телеканала «Имеди», правящая партия Грузии набирает на выборах 56,1% голосов. При этом СМИ, поддерживающие оппозицию, со ссылкой на собственные экзитполы сообщили, что «Грузинская мечта» якобы получила лишь чуть более 40% голосов.

Избирательные участки в Грузии открылись в 08:00 по местному времени (07:00 мск). Голосование продолжалось до 20:00 (19:00 мск). Основными конкурентами на выборах являются правящая партия «Грузинская мечта», выступающая за сохранение умеренных отношений с Россией и против введения санкций, и ряд оппозиционных партий.

Всего было открыто более 3 тыс. участков, из них за рубежом — 67. В списках числятся около 3,5 млн зарегистрированных избирателей, за пределами Грузии участие в выборах могли принять более 95 тыс. человек. Выборы стали первыми, в ходе которых использовали электронные урны для голосования.

Парламентские выборы в Грузии станут поистине судьбоносными для страны, грузины определяют геополитическое будущее страны и выбирают между миром и войной, отметил ранее в своей статье обозреватель ИА Регнум Камран Гасанов.