Москва, 26 октября, 2024, 20:03 — ИА Регнум. Открытие немецкого завода военного назначения на Украине в первую очередь является пиар-ходом иностранного концерна, нежели какой-то реальной поддержкой для ВСУ, поделился мнением с ИА Регнум военный эксперт подполковник Роман Шкурлатов.

Global Look Press

Глава немецкого оборонного концерна Rheinmetal Армин Паппергер сообщил в интервью ТСН об открытии первого завода на Украине. По словам Паппергера, предприятие готовится выпустить боевую пехотную машину Lynx в конце года.

«На самом деле это больше похоже на пиар немецкого концерна, чем на какую-то реальную поддержку украинской обороны. Даже если это предприятие открылось, сколько оно будет производить в таких условиях? Я не думаю, что они выйдут на какие-то серьёзные обороты, чтобы это существенно сказалось на боеспособности ВСУ», — заявил эксперт.

Rheinmetal давно это анонсировал, заявляя об открытии четырёх заводов на Украине, напомнил Шкурлатов. Но, по его мнению, немцы ограничатся лишь одним.

«Концерн ранее заявлял, что планирует наладить производство боеприпасов на Украине, и, скорее всего, этим попробует заняться. А вот производство боевых пехотных машин на Украине видится крайне маловероятным, так как эта территория не самое безопасное место для того, чтобы открывать какое-то серьёзное производство, тем более новых образцов техники»,— считает эксперт.

Шкурлатов допустил вероятность того, что завод мог быть открыт для того, чтобы побудить других своих коллег по западному и европейскому оборонно-промышленному комплексу тоже сделать такой шаг. Сейчас новый объект украинской оборонки является законной целью для ВС РФ, отметил собеседник.

«Если его местоположение станет известно, по нему однозначно будет нанесён удар, в этом нет никаких сомнений. Потому что любое военное производство на территории Украины для нас является законной целью, независимо от того, кому оно принадлежит»,— сказал Шкурлатов.

Немецкие производители не уточнили местоположение предприятия, но эксперт предположил, что производство точно не находится в восточной части Украины, а скорее всего — где-то ближе к западным границам, возможно, под землёй.

26 октября ИА Регнум передавало, что заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, комментируя запуск первого оборонного завода Rheinmetall на Украине, заявил, что с нетерпением ждёт «российского салюта» на производстве

Ранее, 17 февраля, сообщалось, что на полях Мюнхенской конференции по безопасности подписан меморандум о намерениях немецкого оборонного концерна Rheinmetall открыть завод по производству боеприпасов на Украине. Уточняется, что этот завод способен производить боеприпасы «натовского калибра» 155 мм.